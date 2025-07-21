HAIO

HAiO adalah infrastruktur AI Music-Fi yang mendefinisikan ulang ekonomi musik di era AI melalui Web3. Dengan membangun Protokol Pemanfaatan on-chain yang memastikan kepemilikan transparan untuk setiap karya, HAiO melampaui perangkat musik bertenaga AI — membangun fondasi bagi ekonomi terbuka dan mandiri di mana karya kreatif dapat dimanfaatkan, diperdagangkan, dan terus-menerus menghasilkan nilai baru secara bebas.

NamaHAIO

PeringkatNo.1213

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.50%

Suplai Peredaran331,983,447

Suplai Maks.999,987,465

Total Suplai999,987,465

Tingkat Peredaran0.3319%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04485954175712464,2025-07-21

Harga Terendah0.011952586046358973,2025-11-12

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
