HAiO adalah infrastruktur AI Music-Fi yang mendefinisikan ulang ekonomi musik di era AI melalui Web3. Dengan membangun Protokol Pemanfaatan on-chain yang memastikan kepemilikan transparan untuk setiap karya, HAiO melampaui perangkat musik bertenaga AI — membangun fondasi bagi ekonomi terbuka dan mandiri di mana karya kreatif dapat dimanfaatkan, diperdagangkan, dan terus-menerus menghasilkan nilai baru secara bebas.

NamaHAIO

PeringkatNo.1213

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.50%

Suplai Peredaran331,983,447

Suplai Maks.999,987,465

Total Suplai999,987,465

Tingkat Peredaran0.3319%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04485954175712464,2025-07-21

Harga Terendah0.011952586046358973,2025-11-12

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

