HANDY

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

NamaHANDY

PeringkatNo.2061

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran945,972,125

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0945%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.27980029,2020-11-25

Harga Terendah0.000179943687838329,2024-09-08

Blockchain PublikETH

PengantarHANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.