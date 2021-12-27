HEART

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

All-Time High 0.2225645689375892, 2021-12-27

Harga Terendah 0.001574821543407877, 2026-01-01

Blockchain Publik ETH

