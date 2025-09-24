HEMI

Didukung oleh Bitcoin dan Ethereum, Hemi adalah jaringan modular untuk penskalaan, keamanan, dan interoperabilitas yang unggul. Sementara proyek lain memandang Bitcoin dan Ethereum sebagai silo ekosistem, yang membatasi potensi keduanya, Hemi memandang keduanya sebagai komponen dari satu jaringan super tunggal. Hal ini membuka tingkat baru pemrograman, portabilitas, dan potensi untuk Bitcoin DeFi dan banyak lagi. Hemi didirikan bersama oleh Jeff Garzik (mantan pengembang inti Bitcoin) dan Max Sanchez (penemu protokol konsensus Proof-of-Proof), dan dikelilingi oleh tim insinyur blockchain, mitra strategis, dan investor ternama.

NamaHEMI

PeringkatNo.823

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.07%

Suplai Peredaran977,500,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0977%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19259179461442666,2025-09-24

Harga Terendah0.013467906175405853,2025-12-01

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

