HIVE

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

NamaHIVE

PeringkatNo.425

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.54%

Suplai Peredaran510,606,382.495

Suplai Maks.

Total Suplai510,606,382.495

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-03-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.418294589422955,2021-11-26

Harga Terendah0.0779675247367639,2025-10-10

Blockchain PublikHIVE

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
