Helios adalah Layer 1 pertama di mana portofolio multi-chain diamankan, diotomatisasi, dan diterapkan secara native - memungkinkan ETF on-chain, produk indeks, dan keranjang imbal hasil.

NamaHLS

PeringkatNo.3849

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai3,550,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04332490104587221,2025-12-19

Harga Terendah0.004685758051313453,2026-01-01

Blockchain PublikETH

