Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

NamaHMSTR

PeringkatNo.868

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,01

Suplai Peredaran64.375.000.000

Suplai Maks.100.000.000.000

Total Suplai100.000.000.000

Tingkat Peredaran0.6437%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.010042899226314997,2024-09-26

Harga Terendah0.000047631765605735,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

