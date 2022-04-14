HOLO

Holoworld AI adalah pusat aplikasi terdesentralisasi yang dirancang untuk agen kecerdasan buatan, aplikasi, dan kekayaan intelektual (KI) digital. Pada intinya, Holoworld AI beroperasi sebagai toko aplikasi untuk aplikasi berbasis AI. Aplikasi ini mencakup agen otonom, perangkat media generatif, dan sistem konten interaktif. Dengan menggabungkan lapisan identitas, kepemilikan, dan penyelesaian berbasis blockchain dengan utilitas berbasis AI, platform ini memungkinkan para kreator untuk mengembangkan dan berbagi produk digital yang dapat berfungsi secara independen atau berinteraksi satu sama lain. Desain ini bertujuan untuk mengurangi hambatan penerapan AI dengan menawarkan kemudahan penemuan, monetisasi, dan interoperabilitas dalam satu ekosistem.

NamaHOLO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.2,048,000,000

Total Suplai2,048,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

