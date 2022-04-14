HOLO

Holoworld AI adalah pusat aplikasi terdesentralisasi yang dirancang untuk agen kecerdasan buatan, aplikasi, dan kekayaan intelektual (KI) digital. Pada intinya, Holoworld AI beroperasi sebagai toko aplikasi untuk aplikasi berbasis AI. Aplikasi ini mencakup agen otonom, perangkat media generatif, dan sistem konten interaktif. Dengan menggabungkan lapisan identitas, kepemilikan, dan penyelesaian berbasis blockchain dengan utilitas berbasis AI, platform ini memungkinkan para kreator untuk mengembangkan dan berbagi produk digital yang dapat berfungsi secara independen atau berinteraksi satu sama lain. Desain ini bertujuan untuk mengurangi hambatan penerapan AI dengan menawarkan kemudahan penemuan, monetisasi, dan interoperabilitas dalam satu ekosistem.

Sektor

Media Sosial

