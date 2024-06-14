HOSKY

Token Hosky ($HOSKY) dibuat karena kurangnya token meme berkualitas rendah di Ekosistem Cardano. Tim melihat bahwa ada kebutuhan yang begitu besar untuk mengisi lubang yang menganga itu. Tim sama sekali tidak membawa apa-apa selain meme berkualitas rendah, tidak ada nilai finansial, tidak ada janji keuntungan mastiff, tidak ada teknologi yang menarik perhatian, hanya meme doggo.

NamaHOSKY

PeringkatNo.1408

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran227,999,999,999,931

Suplai Maks.1,000,000,000,000,001

Total Suplai1,000,000,000,000,001

Tingkat Peredaran0.2279%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000469432894668,2024-06-14

Harga Terendah0.000000004215354442,2024-08-06

Blockchain PublikADA

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

