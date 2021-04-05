HOT

Hydro (HOT) adalah Protokol Berbagi Jaringan Pertukaran Terdesentralisasi Hibrida Generasi Berikutnya. Hydro mendefinisikan kembali aturan eksekusi perintah pertukaran yang terdesentralisasi dan menyediakan mekanisme yang cocok untuk berbagi pesanan. Hydro memelopori mekanisme 'Federated Liquidity Pools' (FLP) untuk mendorong pertukaran yang terdesentralisasi untuk bergabung. Opsi dapat menjadi anggota kumpulan aliran bersama melalui Bukti Pasak. Sebaliknya, dengan menyediakan likuiditas, sistem akan mengembalikan HOT sebagai insentif.

NamaHOT

PeringkatNo.285

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran175,310,540,234.7653

Suplai Maks.

Total Suplai177,619,433,541.14133

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.03156761,2021-04-05

Harga Terendah0.000218929983954,2020-03-13

Blockchain PublikETH

PengantarHydro (HOT) adalah Protokol Berbagi Jaringan Pertukaran Terdesentralisasi Hibrida Generasi Berikutnya. Hydro mendefinisikan kembali aturan eksekusi perintah pertukaran yang terdesentralisasi dan menyediakan mekanisme yang cocok untuk berbagi pesanan. Hydro memelopori mekanisme 'Federated Liquidity Pools' (FLP) untuk mendorong pertukaran yang terdesentralisasi untuk bergabung. Opsi dapat menjadi anggota kumpulan aliran bersama melalui Bukti Pasak. Sebaliknya, dengan menyediakan likuiditas, sistem akan mengembalikan HOT sebagai insentif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
HOT/USDT
Holo Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (HOT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
HOT/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (HOT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...