Hydro (HOT) adalah Protokol Berbagi Jaringan Pertukaran Terdesentralisasi Hibrida Generasi Berikutnya. Hydro mendefinisikan kembali aturan eksekusi perintah pertukaran yang terdesentralisasi dan menyediakan mekanisme yang cocok untuk berbagi pesanan. Hydro memelopori mekanisme 'Federated Liquidity Pools' (FLP) untuk mendorong pertukaran yang terdesentralisasi untuk bergabung. Opsi dapat menjadi anggota kumpulan aliran bersama melalui Bukti Pasak. Sebaliknya, dengan menyediakan likuiditas, sistem akan mengembalikan HOT sebagai insentif.

NamaHOT

PeringkatNo.285

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran175,310,540,234.7653

Suplai Maks.∞

Total Suplai177,619,433,541.14133

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.03156761,2021-04-05

Harga Terendah0.000218929983954,2020-03-13

Blockchain PublikETH

