Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

PeringkatNo.354

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.63%

Suplai Peredaran2,591,133,333

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,996,851.827024

Tingkat Peredaran0.2591%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06927111521862415,2025-05-27

Harga Terendah0.012664326914496583,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

