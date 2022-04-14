HUMP

HUMP AI adalah ekosistem GameFi yang disempurnakan dengan AI, dibangun di sekitar karakter ikonis — Humpty Dumpty. Dirancang untuk gelombang pengguna Telegram generasi berikutnya, platform ini menggunakan agen AI cerdas untuk memvalidasi gameplay, menyesuaikan tingkat kesulitan, dan memberi penghargaan atas partisipasi pengguna. Tanpa perlu mengunduh atau menggunakan dompet untuk memulai, pengguna dapat berinteraksi melalui Mini-App Telegram yang interaktif, menyelesaikan misi, mendapatkan token, dan naik peringkat secara real-time.

NamaHUMP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

