Hyperwave sedang membangun House of Payments — sebuah lapisan infrastruktur pembayaran dan valuta asing terdesentralisasi yang dirancang untuk ekonomi stablecoin. Didukung oleh pasar HIP-3 di Hyperliquid, platform ini memungkinkan penyelesaian transaksi valuta asing transparan 24/7 antar stablecoin sekaligus menghilangkan biaya konversi tersembunyi sebesar 1-3% yang dibebankan oleh jaringan lama seperti Visa dan Mastercard.

NamaHWAVE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikHYPEREVM

