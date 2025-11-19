HYBUX

HYTOPIA adalah platform game yang digerakkan oleh kreator dan dirancang untuk memungkinkan pengguna membangun dan berbagi game multipemain, imersif bergaya voxel menggunakan JavaScript dan TypeScript. Visi proyek ini adalah membangun ekosistem berkelanjutan yang memberikan nilai tambah kepada mereka yang berkontribusi pada pertumbuhan—pemain, kreator, dan anggota komunitas.

NamaHYBUX

PeringkatNo.4163

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.005026092464011746,2025-11-19

Harga Terendah0.001478434162542003,2026-01-13

Blockchain PublikBASE

PengantarHYTOPIA adalah platform game yang digerakkan oleh kreator dan dirancang untuk memungkinkan pengguna membangun dan berbagi game multipemain, imersif bergaya voxel menggunakan JavaScript dan TypeScript. Visi proyek ini adalah membangun ekosistem berkelanjutan yang memberikan nilai tambah kepada mereka yang berkontribusi pada pertumbuhan—pemain, kreator, dan anggota komunitas.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

HYBUX/USDT
HYTOPIA
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (HYBUX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
HYBUX/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (HYBUX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
