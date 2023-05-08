HYPC

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

NamaHYPC

PeringkatNo.1983

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran155,122,742

Suplai Maks.2,147,483,648

Total Suplai2,147,483,648

Tingkat Peredaran0.0722%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.2883715820570467,2023-05-08

Harga Terendah0.006057806165709385,2025-12-05

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

