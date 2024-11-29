HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NamaHYPE

PeringkatNo.13

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0028%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)57.77%

Suplai Peredaran339,347,639

Suplai Maks.961,671,487.86

Total Suplai961,671,487.86

Tingkat Peredaran0.3528%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High59.39264633883768,2025-09-18

Harga Terendah3.2002764730895623,2024-11-29

Blockchain PublikHYPEREVM

