Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

PeringkatNo.96

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.28%

Suplai Peredaran2,176,841,216

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2176%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.38871674247323984,2025-10-25

Harga Terendah0.01799202366031281,2025-06-27

Blockchain PublikETH

