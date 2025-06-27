H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

NamaH

PeringkatNo.96

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.28%

Suplai Peredaran2,176,841,216

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2176%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.38871674247323984,2025-10-25

Harga Terendah0.01799202366031281,2025-06-27

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

