IDOL

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

NamaIDOL

PeringkatNo.600

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.86%

Suplai Peredaran1,046,400,000

Suplai Maks.4,800,000,000

Total Suplai4,800,000,000

Tingkat Peredaran0.218%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04187726181490255,2025-09-04

Harga Terendah0.010319240493670556,2025-08-01

Blockchain PublikBSC

PengantarThe $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.