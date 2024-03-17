ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

NamaID

PeringkatNo.307

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.16%

Suplai Peredaran1,283,619,461.6948056

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai1,995,077,793.0281389

Tingkat Peredaran0.6418%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.829245193291274,2024-03-17

Harga Terendah0.056035224678641804,2025-12-24

Blockchain PublikETH

PengantarSPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.