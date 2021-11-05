IMX

Immutable X adalah solusi penskalaan lapisan dua (L2) pertama untuk token non-fungible (NFT) di Ethereum, dengan perdagangan instan, skalabilitas besar-besaran, dan biaya gas nol untuk pencetakan dan perdagangan, semuanya tanpa mengorbankan keamanan pengguna atau aset. Immutable X adalah solusi paling canggih secara teknis untuk penskalaan NFT yang pernah dibangun, dikembangkan dengan teknologi STARK prover dan rollup StarkWare yang kuat. Token IMX adalah token utilitas ERC20 asli dari protokol Immutable X, yang dapat diperoleh pengguna dengan melakukan aktivitas pro-jaringan seperti perdagangan, dan yang dapat digunakan untuk membayar biaya, melakukan tata kelola atau stake protokol.

NamaIMX

PeringkatNo.86

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.18%

Suplai Peredaran1,988,972,529.209814

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0.9944%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High9.49739338704633,2021-11-26

Harga Terendah0,2021-11-05

Blockchain PublikETH

