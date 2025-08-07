IN

INFINIT adalah protokol intelijen DeFi berbasis AI yang memungkinkan siapa pun menemukan, mengevaluasi, dan mengeksekusi peluang DeFi melalui agen cerdas dan antarmuka bahasa alami. Pada intinya, INFINIT mendukung Ekonomi DeFi Agentik — sebuah infrastruktur terdesentralisasi berbasis agen tempat para KOL dan pakar DeFi dapat membuat dan memonetisasi strategi bersama komunitas mereka, sementara pengguna dapat mengakses dan mengeksekusi strategi DeFi multi-langkah hanya dengan sekali klik. Dengan menggabungkan agen AI, antarmuka berbasis perintah, dan eksekusi DeFi sekali klik ke dalam satu platform, INFINIT menyederhanakan dan mendemokratisasi akses ke DeFi untuk semua.

NamaIN

PeringkatNo.745

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.15%

Suplai Peredaran288,673,611

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2886%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.330328543984695,2025-10-10

Harga Terendah0.053529767930225576,2025-08-07

Blockchain PublikETH

