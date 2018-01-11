IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NamaIOST

PeringkatNo.425

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran30,748,840,138

Suplai Maks.90,000,000,000

Total Suplai47,328,101,190

Tingkat Peredaran0.3416%

Tanggal Penerbitan2018-01-11 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.01 USDT

All-Time High0.13649600744247437,2018-01-24

Harga Terendah0.001427659772742396,2025-12-18

Blockchain PublikIOST

PengantarThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
IOST/USDT
IOSToken
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (IOST)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
IOST/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (IOST)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...