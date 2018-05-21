IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

NamaIOTX

PeringkatNo.325

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran9,441,368,979

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,441,368,983

Tingkat Peredaran0.9441%

Tanggal Penerbitan2018-05-21 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.007 USDT

All-Time High0.2610923318933593,2021-11-13

Harga Terendah0.001215980583557388,2025-10-10

Blockchain PublikIOTX

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.


