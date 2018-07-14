IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

NamaIQ

PeringkatNo.480

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran24,541,959,526.928997

Suplai Maks.60,000,000,000

Total Suplai24,541,959,526.928997

Tingkat Peredaran0.409%

Tanggal Penerbitan2018-07-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07653030008077621,2018-07-16

Harga Terendah0.000624084526758,2020-03-13

Blockchain PublikEOS

Sektor

Media Sosial

