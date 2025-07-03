IRC

IRIS Chain adalah ekosistem blockchain berbasis AI yang mengintegrasikan pengenalan iris biometrik dengan manajemen data terdesentralisasi untuk merevolusi layanan kesehatan pribadi. Pengguna dapat memindai iris mereka melalui ponsel pintar atau kios untuk menerima diagnostik kesehatan berbasis AI secara instan sambil mendapatkan token IRC sebagai hadiah. Token ini dapat digunakan untuk berlangganan layanan kesehatan, staking, atau verifikasi ID terdesentralisasi dalam ekosistem. Misi IRIS Chain adalah memberdayakan individu untuk memantau kesehatan mereka secara real-time sekaligus memastikan privasi data melalui teknologi blockchain.

NamaIRC

PeringkatNo.4025

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.213517579217701,2025-07-03

Harga Terendah0.004390288558605807,2026-01-08

Blockchain PublikMATIC

PengantarIRIS Chain adalah ekosistem blockchain berbasis AI yang mengintegrasikan pengenalan iris biometrik dengan manajemen data terdesentralisasi untuk merevolusi layanan kesehatan pribadi. Pengguna dapat memindai iris mereka melalui ponsel pintar atau kios untuk menerima diagnostik kesehatan berbasis AI secara instan sambil mendapatkan token IRC sebagai hadiah. Token ini dapat digunakan untuk berlangganan layanan kesehatan, staking, atau verifikasi ID terdesentralisasi dalam ekosistem. Misi IRIS Chain adalah memberdayakan individu untuk memantau kesehatan mereka secara real-time sekaligus memastikan privasi data melalui teknologi blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
IRC/USDT
IRIS Chain
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (IRC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
IRC/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (IRC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...