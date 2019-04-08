IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

PeringkatNo.1052

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran1,628,273,008.630205

Suplai Maks.0

Total Suplai2,139,503,400.9384458

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-04-08 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.2575 USDT

All-Time High0.31768324,2021-04-11

Harga Terendah0.000234721767649552,2025-07-07

Blockchain PublikIRIS

