Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

PeringkatNo.2283

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran523,243,001.68

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai996,852,899.71

Tingkat Peredaran0.5232%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6174141988689682,2022-09-29

Harga Terendah0.001047350303131702,2025-12-19

Blockchain PublikBASE

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
