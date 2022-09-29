ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

NamaISK

PeringkatNo.2283

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran523,243,001.68

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai996,852,899.71

Tingkat Peredaran0.5232%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6174141988689682,2022-09-29

Harga Terendah0.001047350303131702,2025-12-19

Blockchain PublikBASE

PengantarIskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.