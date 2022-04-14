IXFI

IXFI meluncurkan token asli $IXFI sebagai lapisan utilitas dalam ekosistem mata uang kripto global yang dimulai pada tahun 2021. Token ini mendukung berbagai aktivitas ekosistem, termasuk diskon biaya, staking, dan akses ke program eksklusif seperti launchpad dan hadiah cashback.

NamaIXFI

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarIXFI meluncurkan token asli $IXFI sebagai lapisan utilitas dalam ekosistem mata uang kripto global yang dimulai pada tahun 2021. Token ini mendukung berbagai aktivitas ekosistem, termasuk diskon biaya, staking, dan akses ke program eksklusif seperti launchpad dan hadiah cashback.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.