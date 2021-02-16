JASMY

Buat platform berbagi nilai data melalui teknologi penyimpanan terdistribusi blockchain dan teknologi enkripsi data milik Jasmy.

NamaJASMY

PeringkatNo.97

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.29%

Suplai Peredaran49,444,999,677.16958

Suplai Maks.50,000,000,000

Total Suplai50,000,000,000

Tingkat Peredaran0.9888%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.99431527,2021-02-16

Harga Terendah0.002747024523852261,2022-12-29

Blockchain PublikETH

PengantarBuat platform berbagi nilai data melalui teknologi penyimpanan terdistribusi blockchain dan teknologi enkripsi data milik Jasmy.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.