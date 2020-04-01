JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NamaJST

PeringkatNo.108

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.33%

Suplai Peredaran9,340,108,920.581306

Suplai Maks.0

Total Suplai9,340,108,920.581306

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-04-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.00202 USDT

All-Time High0.20825091,2021-04-05

Harga Terendah0.00476612780651,2020-05-09

Blockchain PublikTRX

