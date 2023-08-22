KARAT

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

NamaKARAT

PeringkatNo.2962

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran255,538,596

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai1,997,249,433

Tingkat Peredaran0.1277%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05802041506845649,2023-08-22

Harga Terendah0.000463150077110209,2024-09-22

Blockchain PublikZKSYNCERA

Sektor

Media Sosial

KaratDAO
