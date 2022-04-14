KARMA

Mata uang digital yang tulus - berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Di dunia di mana kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, $KARMA diciptakan dengan visi yang sederhana namun kuat: $KARMA bertujuan untuk menjadi jembatan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan antara inovasi kripto dan kebutuhan nyata manusia. Kami percaya bahwa nilai sejati tidak hanya tercipta di pasar, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya $KARMA diciptakan untuk berbagi di saat dibutuhkan dan di saat yang memberikan dampak nyata.

NamaKARMA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai999,988,284

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

