KARMA

Mata uang digital yang tulus - berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Di dunia di mana kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, $KARMA diciptakan dengan visi yang sederhana namun kuat: $KARMA bertujuan untuk menjadi jembatan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan antara inovasi kripto dan kebutuhan nyata manusia. Kami percaya bahwa nilai sejati tidak hanya tercipta di pasar, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya $KARMA diciptakan untuk berbagi di saat dibutuhkan dan di saat yang memberikan dampak nyata.

NamaKARMA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai999,988,284

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarMata uang digital yang tulus - berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Di dunia di mana kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, $KARMA diciptakan dengan visi yang sederhana namun kuat: $KARMA bertujuan untuk menjadi jembatan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan antara inovasi kripto dan kebutuhan nyata manusia. Kami percaya bahwa nilai sejati tidak hanya tercipta di pasar, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya $KARMA diciptakan untuk berbagi di saat dibutuhkan dan di saat yang memberikan dampak nyata.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
KARMA/USDT
Karma Coin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KARMA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
KARMA/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KARMA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...