The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

PeringkatNo.1297

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran746,499,742.2954742

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7464%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.26967282682687,2024-06-06

Harga Terendah0.006756878961459995,2025-12-31

Blockchain PublikETH

