KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

PeringkatNo.50

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.44%

Suplai Peredaran132,155,021.73556715

Suplai Maks.200,000,000

Total Suplai142,155,021.73556715

Tingkat Peredaran0.6607%

Tanggal Penerbitan2021-04-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High28.795176559830317,2021-12-01

Harga Terendah0.336503927826,2019-01-31

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

KuCoin Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KCS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
