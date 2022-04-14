KGEN

Kratos Gamer Network (KGeN) adalah jaringan game global terdesentralisasi yang dibangun untuk memberdayakan generasi pemain berikutnya - dimulai dengan pasar berkembang di belahan bumi selatan. Pada intinya, KGeN menawarkan lapisan data terdesentralisasi bagi para gamer dan penerbit, menggunakan mesin reputasi on-chain transparan yang disebut Proof of Gamer (PoG). Teknologi ini memastikan bahwa identitas, pencapaian, dan koneksi komunitas setiap gamer tetap autentik dan terverifikasi.

NamaKGEN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

