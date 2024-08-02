KINIC

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

PeringkatNo.1830

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.75%

Suplai Peredaran2,868,620

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai6,077,113

Tingkat Peredaran0.2868%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.020029976139885,2024-08-02

Harga Terendah0.48633364337968216,2025-04-07

Blockchain PublikKINIC

