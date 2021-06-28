KISHU

Diluncurkan pada April 2021, Kishu Inu adalah mata uang kripto dengan pertumbuhan tercepat dari jenisnya. Kishu sepenuhnya terdesentralisasi dan memiliki misi untuk membawa konsep mata uang kripto populer ke arus utama dalam satu proyek yang mudah dipahami.

NamaKISHU

PeringkatNo.1474

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran93,136,097,121,133,940

Suplai Maks.1,000,000,000,000,000,000

Total Suplai96,702,938,412,730,850

Tingkat Peredaran0.0931%

Tanggal Penerbitan2021-06-28 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00000002,2021-05-14

Harga Terendah0,2021-05-07

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

