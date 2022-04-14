KITE

Kite AI sedang membangun lapisan dasar untuk internet agentik: infrastruktur terbuka dan terdesentralisasi tempat agen otonom dapat beroperasi dengan interoperabilitas dan verifikasi. Dengan memanfaatkan desain jaringan yang memberi insentif pada penyediaan dan konsumsi layanan agentik, Kite menyediakan identitas terpadu, pembayaran, dan rel tata kelola/governance yang memungkinkan agen untuk mengautentikasi, bertransaksi, dan berkoordinasi dengan aman tanpa perantara.

NamaKITE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

