KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

NamaKLEVA

PeringkatNo.1646

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran68,919,558.48180266

Suplai Maks.0

Total Suplai68,919,558.48180266

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4502328591384906,2024-01-18

Harga Terendah0.015292010209863226,2022-12-08

Blockchain PublikKLAY

PengantarKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KLEVA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka（0）
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
KLEVA/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KLEVA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka（0）
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...