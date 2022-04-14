KMD

Komodo adalah penyedia teknologi open source yang menawarkan solusi blockchain lengkap bagi para pengembang dan perusahaan. Komodo membangun teknologi yang memungkinkan siapa pun untuk meluncurkan bursa terdesentralisasi bermerek, aplikasi keuangan lintas protokol, dan blockchain independen.

NamaKMD

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai135,950,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikKOMODO

PengantarKomodo adalah penyedia teknologi open source yang menawarkan solusi blockchain lengkap bagi para pengembang dan perusahaan. Komodo membangun teknologi yang memungkinkan siapa pun untuk meluncurkan bursa terdesentralisasi bermerek, aplikasi keuangan lintas protokol, dan blockchain independen.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.