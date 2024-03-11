KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

NamaKNINE

PeringkatNo.2500

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran402,272,229,062

Suplai Maks.999,589,999,999

Total Suplai999,589,999,999

Tingkat Peredaran0.4024%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000354285884683723,2024-03-11

Harga Terendah0.000001024963171682,2026-01-08

Blockchain PublikETH

PengantarK9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.