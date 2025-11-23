KO

Kyuzo’s Friends adalah game sosial berbasis AI berlisensi resmi yang dibangun oleh platform KeyOrigin dan saat ini menjadi proyek game nomor 1 di blockchain Sui. Game ini juga beroperasi di LINE Mini App, yang membawa pengguna Web2 dengan mudah ke Web3 melalui permainan sosial yang ringan, mekanisme dadu, dan kartu koleksi. Semua aset dalam game dapat dimiliki dan diperdagangkan secara transparan secara on-chain. Key Origin adalah platform IP global yang menawarkan lisensi resmi, pengembangan bersama, perangkat kreator AI, dan perdagangan aset digital. Kyuzo’s Friends berfungsi sebagai produk unggulannya, dengan lebih banyak dunia berlisensi dan ekosistem IP yang interoperabel yang direncanakan untuk ekspansi. Tim baru-baru ini menutup putaran pendanaan sebesar $11 juta, yang didukung oleh DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, dan LBank Labs, yang mempercepat pertumbuhan global dan pengembangan ekosistem.

NamaKO

PeringkatNo.1144

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.50%

Suplai Peredaran217,500,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2175%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06471490285945387,2025-11-23

Harga Terendah0.0071199147249752,2025-12-20

Blockchain PublikBSC

PengantarKyuzo’s Friends adalah game sosial berbasis AI berlisensi resmi yang dibangun oleh platform KeyOrigin dan saat ini menjadi proyek game nomor 1 di blockchain Sui. Game ini juga beroperasi di LINE Mini App, yang membawa pengguna Web2 dengan mudah ke Web3 melalui permainan sosial yang ringan, mekanisme dadu, dan kartu koleksi. Semua aset dalam game dapat dimiliki dan diperdagangkan secara transparan secara on-chain. Key Origin adalah platform IP global yang menawarkan lisensi resmi, pengembangan bersama, perangkat kreator AI, dan perdagangan aset digital. Kyuzo’s Friends berfungsi sebagai produk unggulannya, dengan lebih banyak dunia berlisensi dan ekosistem IP yang interoperabel yang direncanakan untuk ekspansi. Tim baru-baru ini menutup putaran pendanaan sebesar $11 juta, yang didukung oleh DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, dan LBank Labs, yang mempercepat pertumbuhan global dan pengembangan ekosistem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.