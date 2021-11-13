KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

NamaKP3R

PeringkatNo.1974

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)19,52%

Suplai Peredaran425 178

Suplai Maks.0

Total Suplai425 178

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2056.096236418172,2021-11-13

Harga Terendah2.6346182493785557,2025-12-01

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

KP3R/USDT
Keep3rV1
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KP3R)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
