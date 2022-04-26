KZEN

Kaizen Finance adalah platform manajemen siklus hidup token untuk pembuatan dan pengelolaan token, mendorong peluncuran proyek yang adil dan memungkinkan komunitas Kaizen.Finance untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik. Ini memberi proyek apa pun solusi tanpa kode untuk mengelola token dari titik nol dan langsung ke bulan!

NamaKZEN

PeringkatNo.2863

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran428,755,594

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2235280266015622,2022-04-26

Harga Terendah0.000302670698740601,2025-11-11

Blockchain PublikBSC

PengantarKaizen Finance adalah platform manajemen siklus hidup token untuk pembuatan dan pengelolaan token, mendorong peluncuran proyek yang adil dan memungkinkan komunitas Kaizen.Finance untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik. Ini memberi proyek apa pun solusi tanpa kode untuk mengelola token dari titik nol dan langsung ke bulan!

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
KZEN/USDT
Kaizen Finance
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KZEN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
KZEN/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (KZEN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...