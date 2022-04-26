KZEN

Kaizen Finance adalah platform manajemen siklus hidup token untuk pembuatan dan pengelolaan token, mendorong peluncuran proyek yang adil dan memungkinkan komunitas Kaizen.Finance untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik. Ini memberi proyek apa pun solusi tanpa kode untuk mengelola token dari titik nol dan langsung ke bulan!

NamaKZEN

PeringkatNo.2863

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran428,755,594

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2235280266015622,2022-04-26

Harga Terendah0.000302670698740601,2025-11-11

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

