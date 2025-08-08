K

Sidekick Protocol sedang membangun platform streaming langsung terpadu, yang memungkinkan siapa pun berbagi wawasan pasar secara real-time dan menemukan aset digital. Dengan menggabungkan interaksi dengan konten terkini, Sidekick memberdayakan jutaan orang untuk terhubung, berkolaborasi, dan meraih peluang baru dengan mudah.

NamaK

PeringkatNo.2224

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.88%

Suplai Peredaran163,466,281.36641094

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,616.366411

Tingkat Peredaran0.1634%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4426199144936866,2025-08-08

Harga Terendah0.004411492405089328,2026-01-01

Blockchain PublikETH

PengantarSidekick Protocol sedang membangun platform streaming langsung terpadu, yang memungkinkan siapa pun berbagi wawasan pasar secara real-time dan menemukan aset digital. Dengan menggabungkan interaksi dengan konten terkini, Sidekick memberdayakan jutaan orang untuk terhubung, berkolaborasi, dan meraih peluang baru dengan mudah.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.