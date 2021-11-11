LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

NamaLANDSHARE

PeringkatNo.1868

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.06%

Suplai Peredaran5,342,355.93

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai6,716,738.92993813

Tingkat Peredaran0.5342%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High12.46164614625564,2021-11-11

Harga Terendah0.2768528466123952,2025-12-19

Blockchain PublikBSC

PengantarLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
LANDSHARE/USDT
Landshare
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LANDSHARE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
LANDSHARE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LANDSHARE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...