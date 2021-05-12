LAT

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

NamaLAT

PeringkatNo.875

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran6,791,660,187.986894

Suplai Maks.0

Total Suplai10,250,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-05-12 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.89407158,2021-05-12

Harga Terendah0.000119769693151375,2024-09-29

Blockchain PublikLAT

