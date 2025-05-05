LAYER

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

NamaLAYER

PeringkatNo.438

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.83%

Suplai Peredaran312,757,898.3429145

Suplai Maks.0

Total Suplai999,998,815.3429246

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.3956620412069185,2025-05-05

Harga Terendah0.12353091468398239,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Sektor

Media Sosial

Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto.
LAYER/USDT
Solayer
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LAYER)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
