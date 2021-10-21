LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NamaLAZIO

PeringkatNo.909

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)12.16%

Suplai Peredaran13,178,918.91763

Suplai Maks.40,000,000

Total Suplai40,000,000

Tingkat Peredaran0.3294%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High35.76054544933856,2021-10-21

Harga Terendah0.697246407754394,2025-06-22

Blockchain PublikBSC

PengantarThe Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
LAZIO/USDT
S.S. Lazio Fan Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LAZIO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
